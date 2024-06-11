Ardahan'da dev operasyon. 646 kişi yakalandı

Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çiçek, kolluk kuvvetlerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Ardahan'da suça karışmış ve arama kaydı bulunan kişilerin yakalanması için yapılan çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

2023 yılında, uygulama ve yol kontrollerinde 168 bin 104 şahıs sorgulanmıştır. 2024 yılında ise bu sayı yüzde 90 oranında artış göstererek 319 bin 173 kişiye ulaşmıştır. İlimizde suça karışmış ve arama kaydı bulunan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar neticesinde, 2023 yılında 323 şahıs yakalanırken, 2024 yılında bu sayı yüzde 100 artarak 646'ya ulaşmıştır. Ayrıca, 2023 yılında il dışında yakalanan 42 şahıs ve adresleri araştırılan 261 kişiye karşılık, 2024 yılında il dışında yakalanan 186 şahıs ve 1427 kişinin araştırması gerçekleştirilmiştir.

Çiçek, 2024 yılının ilk 5 ayında 24 düzensiz göçmenin yakalandığını, 18 organizatör şahsa işlem yapıldığını ve bir kişinin tutuklandığını da aktardı.

