Ardahan’da kar esareti: 70 köy yolu kapandı

Ardahan il genelinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Merkezde 38, Göle'de 6, Çıldır'da 1, Hanak'ta 4 ve eğitim öğretime bir gün ara verilen Posof ilçesinde, 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ardahan il Özel İdare'den yapılan açıklamada, "Ekiplerin kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor.

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Kapanan yolların en kısa sürede açılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" denildi.