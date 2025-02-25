Ardahan’da kar esareti: 70 köy yolu kapandı

Kaynak: İHA
Ardahan’da kar esareti: 70 köy yolu kapandı

Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için aralıksız çalışıyor.

Ardahan il genelinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Merkezde 38, Göle'de 6, Çıldır'da 1, Hanak'ta 4 ve eğitim öğretime bir gün ara verilen Posof ilçesinde, 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

aw399472-03.jpg

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

aw399472-04.jpg​​​​​​​

Ardahan il Özel İdare'den yapılan açıklamada, "Ekiplerin kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

aw399472-05.jpg​​​​​​​

Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor.

aw399472-06.jpg​​​​​​​

Kapanan yolların en kısa sürede açılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" denildi.

aw399472-01.jpg

aw399472-02.jpg

Son Haberler
26 yıl hapis cezası aranıyordu, Balıkesir'de yakalandı
26 yıl hapis cezası aranıyordu, Balıkesir'de yakalandı
Diploma soruşturmasına İBB'den belgeli yanıt!
Diploma soruşturmasına İBB'den belgeli yanıt!
Fenerbahçe’de alkışları Yusuf Akçiçek topladı
Fenerbahçe’de alkışları Yusuf Akçiçek topladı
Başıboş köpeklerin yeni adresi çiftlik! Koyun ve tavukları telef etti
Başıboş köpeklerin yeni adresi çiftlik! Koyun ve tavukları telef etti
Beyninizi ve vücudunuzu zarara uğratabilecek kokular! Bilinçsizce kullanılan kokuların tehlikeleri
Beyninizi ve vücudunuzu zarara uğratabilecek kokular!