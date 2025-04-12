Ardahan’da karlı yolda facia: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ardahan’da karlı yolda facia: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Ardahan’da bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kar kürüme aracına çarptı. Sürücü Muhammed Adam, hayatını kaybederken yanında bulunan iki kişi araç içerisinde sıkıştılar.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy bölgesinde meydana geldi. Kars'tan Ardahan'a mobilya taşıyan ve plakası öğrenilemeyen Muhammed Adam yönetimindeki kamyonet, kar yağışı nedeniyle bölgede tuzlama yapan kar küreme aracına arkadan çarptı.

Sürücü Muhammed Adam öldü. Kamyonette sıkışan yaralılar Cesur İnce ve Abubekir Omak ise AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ardahan’da karlı yolda facia: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Ardahan’da karlı yolda facia: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

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