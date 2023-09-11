Ardahan'da kırağı oluştu! Soğuk hava etkisini gösterdi

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın düşmesiyle oluşan soğuk nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı oluştu.
Park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı.
Güneşin doğmasıyla kırağı etkisini yitirdi.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın düşmesiyle oluşan soğuk nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı oluştu.
Park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı.
Güneşin doğmasıyla kırağı etkisini yitirdi.