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Rusların yıktığı köprünün yerine 145 yıl sonra yenisi yapıldı

Ardahan'da, Kura Nehri üzerinde 1877'de Rusların yıktığı tahta köprünün yerine, kenti birbirine bağlayan yeni bir asma köprü yapıldı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:45
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Ardahan'da Kura Nehri üzerinde 1877'de Rusların yıktığı tahta köprünün yerine kenti birbirine bağlayan yeni bir asma köprü yapıldı

Rusların yıktığı köprünün yerine 145 yıl sonra yenisi yapıldı
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Ardahan Kalesi, tarihi Ardahan Köprüsü, Millet Bahçesi ile Bungalov'ları gören noktaya kurulan asma köprü, tarihi yad ederken Kura nehri ve bölgesine de güzellik kattı.

Tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu noktadaki asma köprünün girişine, Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yandaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin fotoğrafı yerleştirildi.

Doğayla iç içe yapılan ve çevre düzenlemesi devam eden projenin tamamlanmasıyla turistlerin bölgeye ilgisi bekleniyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kura Nehri kıyısını ilk kez bu ve benzeri çalışmalar ile renklendirdiklerini söyledi.

Nehrin, geçtiği bölgeleri canlandırdığını ifade eden Demir, "Kura, bir barış nehridir. Bu nehir, Gürcistan ve Azerbaycan'ı geçerken güzergahlarını nasıl güzelleştiriyorsa, bölgemizi de daha çok güzelleştirmesi lazım. Çünkü doğduğu yer burası. Dolayısıyla çalışmalarımız da buna göre yürütülüyor. Burası, diğer çalışmaların da bitmesiyle tam bir yaşam vadisi olacak." diye konuştu.

Demir, köprünün hayırsever iş adamı Sabri Erdoğan'ın katkılarıyla yapıldığını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Hem enerji hem de çevreye sağladığı katkıyla Kura Nehri'ne çok şey borçlu olduklarını ifade eden Demir, "Bizim bu nehre borcumuz var. Ne kadar hizmet etsek yeridir. Yıllardır bizi besliyor. Aynı zamanda enerji üretiyor." dedi.

Nehirde acıların da yaşandığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Osmanlı-Rus savaşında o dönemin ahşap köprüsü Ruslar tarafından vurularak üstündeki vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Buraya bir asırdan sonra ilk kez böyle bir köprü yapılıyor. Bu da bize kısmet oldu. O dönem hayatını kaybedenleri her yıl bu bölgede anarız, Kura Nehri'ne karanfiller bırakırız. Bugün de böyle bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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