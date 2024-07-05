Ardahan’da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı

Ardahan merkezli iki ilde, yayla ve meraların satış sürecinde usulsüzlük yapanlara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, aralarında dört muhtarın da bulunduğu toplam 32 kişi gözaltına alındı.

Jandarma dedektifleri JASAT, Ardahan'ın yayla ve meralarını satarken ihaleye fesat karıştıran, rüşvet ve yolsuzluk yaparak devlete zarar veren kişilere karşı harekete geçti. Operasyonda, "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla 32 şüpheli yakalandı.

Ardahan ve Iğdır'da belirlenen adreslere düzenlenen baskınlar sonucunda, aralarında dört muhtarın da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilerek sorgulanmasına devam ediliyor.