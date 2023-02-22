Ardahan’da yoğun kar yağışı ve tipi yolları kapattı

İHA'nın haberine göre, Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara geçidinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tip, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Kentte aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde oluşan tipi nedeniyle yer yer kapanan yollar Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor. Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesi arasındaki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının önemli ölçüde düşmesi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı sonrası trafik ekipleri muhtemel kazalara karşı önlemler aldı. Ekipler, Ardahan-Artvin karayolunu kullanan büyük araçların zincir takmaları yönünde uyarıda bulunuyor.