Ardahan’da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İHA
Ardahan’da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ardahan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Ardahan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza Ardahan-Kars karayolunun Taşlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. 06 CZV 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü Ç.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerin sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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