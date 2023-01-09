﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı

Bölgede yoğun kar ve tipi özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.
Önceki gün yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz tır geçişine kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, tipinin dinmesiyle ekipler çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yol, zincirsiz tırlara da açıldı.
Ekipler, yolda ulaşımın normale döndüğünü ancak sürücülerin tedbirli olmasını istedi. (AA)
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