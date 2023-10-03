Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu heyelandan dolayı trafiğe kapandı

Yollar trafiğe kapanırken, bir araç suya kapıldı. Ekipler yolları açmak ve aracı kurtarmak için çalıştı.

Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu’nda Heyelan

Rize’de akşam saatlerinde başlayan yağmur, Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu’nun 11. kilometresinde toprağın kaymasına sebep oldu. Toprak ve ağaçlar yola düşerek trafiği durdurdu. Karayolları ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrar açtı.

Salarha Beldesi’nde Dere Taştı

Yağmurun etkisiyle Salarha Beldesi’nde bulunan dere taştı. Dere suyu karayoluna aktı ve yolu göle çevirdi. Yolda ilerleyen bir araç suya kapıldı. Araçta yabancı uyruklu anne ve çocuk olduğu öğrenildi. Karayolları ekipleri, aracı güvenli bir bölgeye çekti ve içindekileri kurtardı.