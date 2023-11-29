Ardeşen’de fırtına Kıyı Emniyeti’ni de vurdu. Dev dalgalar adeta kıyı şeridini dövdü

Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan fırtına ve dev dalgalar Rize'nin Ardeşen ilçesi sahilinde de etkili oldu. Şiddetli fırtınanın getirdiği dev dalgalar Ardeşen Limanı’nda yer alan ve kurtarma faaliyetlerini yürüten Kıyı Emniyeti’ne bağlı Ardeşen Tahlisiye Bot İstasyonu’nu da vurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ardeşen’de fırtına Kıyı Emniyeti’ni de vurdu. Dev dalgalar adeta kıyı şeridini dövdü

Fırtına ve dev dalgalar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli fırtınanın getirdiği dev dalgalar Rize'nin Ardeşen ilçesi sahilinde de etkili oldu.

Dalgalar adeta kıyı şeridini dövdü. Sahil kesimindeki iş kafe ve iş yerlerini su bastı. Kayıkçı tekneleri alabora olurken yollar sular altında kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı. Dalgaların yola kadar çıkması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Taşınan odunları toplamak üzere mevkisinde sahil kenarına giden Zeynep Bekar denizde kayboldu. AFAD ve polis ekipleri, dün geç saatlerden itibaren ulaşılamayan kadını bulmak için sahil ve çevresinde çalışma başlattı.

KIYI EMNİYETİ’Nİ DEV DALGALAR VURDU

Öte yandan Ardeşen Limanı’nda yer alan ve kurtarma faaliyetlerini yürüten Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Ardeşen Tahlisiye Bot İstasyonu da fırtınadan etkilendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dev dalgaların istasyon binasının da bulunduğu bölgeyi vurduğu görüldü.

O anlar adeta bir tsunami felaketini andırdı.

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