Mikropları anında öldürüyor. Vücuttaki ödemi söküp atıyor. Günde 1 bardağı bile her derde deva

Kuzey Yarım Küre’de yetişeen ardıç bitkisi ülkemizde de yetişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’de yetişen ardıçın içerisinde C vitamini, kalsiyum, potasyum ve manganez bulunur. Genellikle de aktarlarda satılır. Ayrıca ardıç çayı alternatif tıpta kullanılan bir besindir.
FAYDALARI
Kalp sağlığını korur
Ödemi sökü atar
Sindirim sistemine iyi gelir
İdrar söktürücü etkilidir
Bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır.
Vücut direncini arttırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.
Kandaki şekeri azaltır
Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığın daha güçlü olmasını sağlar
Kan dolaşımını düzenleyici ve damar tıkanıklıklarını önleyici etkisi vardır.
Mikrop öldürücü bir etkisi bulunur.
Anemiye karşı olumlu etkileri vardır.
İştah artırıcı özelliği vardır
Uyku problemlerinin azalmasına yardımcı olur
Mide ağrısı, şişkinlik, mide ekşimesi, iştahsızlık gibi sorunları azaltmaya yarar.
Regl ağrılarının azalmasına yardımcı olur
Ardıç çayının kilo vermeye destek olduğu da bilinir. İçeriğinde bulunan bitkisel asitler ile birlikte hem sağlık açısından vücuda katkıları bulunurken hem de zayıflamaya yönelik katkıları bulunur
ARDIÇ ÇAYI NASIL YAPILIR
Ardıç marketlerde ve aktarlarda taze ve ya kurutulmuş olarak satılabilir. Taze ardıç alındığında kurutulduktan sonra çay hâline getirilebilir. Her doğal besin gibi ardıç çayı da tüketilirken dikkat edilmesi gereken bir besindir. Hamileler, emziren kadınlar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için tüketilmesi gereken miktar önemidir. Ayrıca bu bireylerin tüketmeden önce bir uzmana danışmaları daha doğru olur.
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