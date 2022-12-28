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Mikropları anında öldürüyor. Vücuttaki ödemi söküp atıyor. Günde 1 bardağı bile her derde deva

İğne yapraklı ardıç tohumundan yapılan çayın faydalarını say say bitmiyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 12:27
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Ardıç çayı her derde deva. Mikropları anında öldürüyor. Vücuttaki ödemi söküp atıyor

Mikropları anında öldürüyor. Vücuttaki ödemi söküp atıyor. Günde 1 bardağı bile her derde deva
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Kuzey Yarım Küre’de yetişeen ardıç bitkisi ülkemizde de yetişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’de yetişen ardıçın içerisinde C vitamini, kalsiyum, potasyum ve manganez bulunur. Genellikle de aktarlarda satılır. Ayrıca ardıç çayı alternatif tıpta kullanılan bir besindir.

FAYDALARI

Kalp sağlığını korur

Ödemi sökü atar

Sindirim sistemine iyi gelir

İdrar söktürücü etkilidir

Bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır.

Vücut direncini arttırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Kandaki şekeri azaltır

Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığın daha güçlü olmasını sağlar

Kan dolaşımını düzenleyici ve damar tıkanıklıklarını önleyici etkisi vardır.

Mikrop öldürücü bir etkisi bulunur.

Anemiye karşı olumlu etkileri vardır.

İştah artırıcı özelliği vardır

Uyku problemlerinin azalmasına yardımcı olur

Mide ağrısı, şişkinlik, mide ekşimesi, iştahsızlık gibi sorunları azaltmaya yarar.

Regl ağrılarının azalmasına yardımcı olur

Ardıç çayının kilo vermeye destek olduğu da bilinir. İçeriğinde bulunan bitkisel asitler ile birlikte hem sağlık açısından vücuda katkıları bulunurken hem de zayıflamaya yönelik katkıları bulunur

ARDIÇ ÇAYI NASIL YAPILIR

Ardıç marketlerde ve aktarlarda taze ve ya kurutulmuş olarak satılabilir. Taze ardıç alındığında kurutulduktan sonra çay hâline getirilebilir. Her doğal besin gibi ardıç çayı da tüketilirken dikkat edilmesi gereken bir besindir. Hamileler, emziren kadınlar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için tüketilmesi gereken miktar önemidir. Ayrıca bu bireylerin tüketmeden önce bir uzmana danışmaları daha doğru olur.

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