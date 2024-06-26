Arhavi'de yoğun yağış sele neden oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arhavi'de yoğun yağış sele neden oldu

Artvin’in Arhavi ilçesinde yoğun yağışlar sonucunda bazı bölgelerde mazgalların taşması nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Bir ili sel vurdu

Arhavi Belediyesi ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleleriyle birçok noktada taşkınları kontrol altına aldı. Özellikle Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan olayda, belediye personellerinin zamanında müdahalesi sayesinde bir araç suyun altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Kapisre Deresi'nde ise herhangi bir yükselme görülmedi.

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Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde taşkınların önlendiğini belirtti. Başkan Ataselim, "Birçok noktadaki taşkınların önlenmesi için gerekli tespitler yapıldı ve en kısa sürede taşkınları önlemek amacıyla çalışmalar başlatılacak" dedi.

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Güvenliği sağlamak amacıyla Arhavi Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezerek önlemler aldı. Emniyet ekiplerinin bu hızlı ve etkili müdahalesi, halkın güvenliğini koruma adına önemli bir katkı sağladı.

Arhavi Belediyesi'nin bu başarılı müdahalesi, halk tarafından da takdirle karşılandı.

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