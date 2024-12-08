Arhavi’deki heyelanın ardından gün ağarmasıyla beraber çalışmalara başlandı

Kaynak: İHA
Arhavi’deki heyelanın ardından gün ağarmasıyla beraber çalışmalara başlandı

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde gece meydana gelen heyelanın ardından yol açma çalışmaları günün ilk ışıkları ile başladı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde gece meydana gelen heyelanın ardından yol açma çalışmaları günün ilk ışıkları ile başladı.

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günün ilk ışıkları ile ortaya çıkarken, Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları da gün ağarır ağırmaz başladı.

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