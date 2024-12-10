Ariana Grande ve Cynthia Erivo arasından su sızmıyor

Ariana Grande ve Cynthia Erivo, “Wicked” filmi için gerçekleştirilen uzun soluklu basın turunda sıkça samimi ve duygusal anlarla gündeme geldi. Grande, bu basın turunda “çekilmez” olduklarını espirili bir şekilde dile getirerek, “Berbatız, bu kötü ama çok eğlenceli” ifadelerini kullandı.

Golden Globe adıyla tanınan 31 yaşındaki yıldız, Variety’nin “Actors on Actors” programında Paul Mescal ile sohbet ederken Erivo’ya olan hayranlığını dile getirdi. “Cynthia, tamamen muhteşem bir insan hazinesi” diyen Grande, rol arkadaşıyla arasındaki bağın hayran bırakıcı olduğunu belirtti.

ELPHABA VE GLİNDA ROLLERİYLE DEĞİŞİM

“Wicked” filminde Elphaba ve Glinda karakterlerine hayat veren ikili, bu rollerin hayatlarını derinden etkilediğini ifade etti. Basın turları boyunca ellerini sıkı sıkı tutmaları ve birbirlerine duydukları şefkat, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir gazetecinin, “Defying Gravity” şarkısının dinleyicilere ilham verdiğini söylemesi, Erivo’nun gözyaşlarıyla karşılık vermesine neden oldu. Bu an, hem duygusal hem de komik viral videoların doğmasına yol açtı.

VİRAL ANLAR VE GELECEK PLANLARI

Basın turundaki çok sayıda unutulmaz anın ardından, oyuncular çoğu zaman espriyle karşılanan yorumların aslında nasıl anlaşılmadığını dile getirdi. Grande, bir gazetecinin “halden anlama” kavramıyla ilgili sözlerini anlamadığını ifade ederek, Erivo’ya olan destek duygusunu vurguladı.

“Wicked” filminin ikinci bölümü, 21 Kasım 2025’te gösterime girecek. Bu nedenle Grande ve Erivo’nun basın turları bir kez daha gündeme gelmeye hazır. Samimi dostlukları ve etkileyici performansları şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.