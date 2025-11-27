YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile Ordulu arıcılara yönelik, “Sağlıklı Arı, Sağlıklı Yaşam-Arı Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi, Arı Sağlığı ve Koloni Yönetimi” adlı eğitim programı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa, Vali Muammer Erol’un yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Nizamettin Açıkbaş, Tarsim Bölge Müdür Yardımcısı Burhan Kılıç, Ordu Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Akın Çiftçi ve arıcılar katıldı.

“Sağlıklı Arı, Sağlıklı Yaşam-Arı Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi, Arı Sağlığı ve Koloni Yönetimi” eğitim programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, “İlimiz arı kovanlarının kışı geçirmeleri için oldukça uygun bir iklime sahip olmasına rağmen flora yapısının özelliklerinden olan çiçeklenme döneminin kısıtlı bir süreyi kapsaması sebebiyle arıcılarımızın büyük çoğunluğu ‘Gezginci Arıcılık’ yapmaktadır. Arıcılık Kayıt Sisteminden alınan verilere göre ilimiz, 2025 yılında 645.000 adet arılı kovana sahip olup, 2025 yılı kovan başı bal verimi 26 kg olarak tespit edilmiştir. İlimiz, toplamda 16.750 ton bal üretimi ile birlikte Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır. 2024 yılı verilerine göre İl genelinde 2.635 arıcıya ait 563.521 koloni için 84.580.086 TL arılı kovan destekleme ödemesi yapılmıştır. 2025 yılı arılı kovan desteklemesi kapsamında birlik üyesi yetiştiricilere kovan başı 140-266 TL, birlik üyesi olmayan yetiştiricilere kovan başı 100-170 TL arası destekleme ödemesi yapılacak olup, destekleme çalışmaları halihazırda devam etmektedir.” dedi.

Arıcılara yönelik eğitim çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini ve üreticilerin bilgilendirildiğini belirten Bayram Ay, “Halk Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içinde açtığımız arıcılık kursları ile yetiştiricilerimizin belgeli ve daha bilinçli olarak çalışmalarını yapmaları için eğitim vermekteyiz. Bakanlığımız ve Bölgesel Kalkınma Ajansları ile yapılan projeler dâhilinde arıcılarımızın ihtiyaç duyduğu malzemelerin (polen tuzağı, elektrik üreten enerji sistemleri, boş kovan, barakalar v.b) temini konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Bolaman Çayı Havzası Projesi (TULİP) kapsamında 48 yetiştiriciye 50 adet Polen ve Propolis tuzaklı arılı kovan dağıtımı gerçekleştirilmiştir. İlimizden çeşitli ülkelere bal ihracatı gerçekleştirilmekte olup, 2023 yılında 723 ton 335kg, 2024 yılında 598 ton 825kg, 2025 yılında ise 371 ton 171 kg bal ihracatı yapılmıştır. Son olarak İlimizden İngiltere’ye 8 ton 827 kg bal ihraç edilmiştir.” diye konuştu.

Ordu Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Akın Çiftçi de yaptığı konuşmada, “Birlik olarak her zaman sizlerin yanındayız ve destekleme çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ise konuşmasında “Arıcılık ve arılar hayatımızda önemli yer almaktadır. Balın insan sağlığına faydasını hepimiz biliyoruz. Arı zehiri ile ilgili de çalışmalar yürütülüyor. DOKAP’ın desteği ile arı zehiri ekipmanları dağıtılacak. Ayrıca kurduğumuz ‘Bal Evi’ ile üreticiden halka direk balları ulaştırmayı hedefliyoruz ve belirli sayıda analiz ücretleri de arıcılarımıza ücretsiz yapılacaktır.” şeklinde konuştu.

Programda, Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum, “Arı Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi, Arı Sağlığı ve Koloni Yönetimi”, Dr. Samet Okuyan “Bal Arılarında Yetiştirme ve Genetik Etkileşimlerin Ana Arı Kalitesi Üzerine Etkileri” konularında arıcılara eğitim verdi.

Daha sonra plaket törenine geçildi. İlimizde arıcılık sektörüne sunduğu destek ve katkılarından dolayı Vali Muammer Erol’a, Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi tarafından plaket takdim edildi.

Vali Muammer Erol, ise il Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay'a, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu’na, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Nizamettin Açıkbaş’a, Tarsim Bölge Müdür Yardımcısı Burhan Kılıç’a, Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum'a, Dr. Samet Okuyan’a katkılarından dolayı plaket verdi.

“Sağlıklı Arı, Sağlıklı Yaşam” teması kapsamında yapılan eğitim programında; arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi, arı sağlığı ve koloni yönetimi, ana arı yetiştiriciliği, genetik etkileşimlerin arı kalitesine etkileri konularında arıcıların teknik kapasitesinin artırılması hedefleniyor.