Sokak röportajlarının tanınan ismi İYİ Parti'den aday olan Arif Kocabıyık'ın sırası belli oldu

İlave Tv adlı YouTube kanalında flaş sokak röportajına imza atan Arif Kocabıyık İYİ Parti Antalya listesinden 12. sırada aday gösterildi.

YouTube kanalında yaptığı sokak röportajlarıyla sık sık gündem olan Arif Kocabıyık Antalya 12. sıradan milletvekili adayı oldu.

Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanım Meral Akşener'in takdiri ile Antalya 12. sıra milletvekili adayı oldum. Kendilerine teşekkür eder ve millet ittifakının iktidar olması için çalışmalarımı sürdüreceğimi bildiririm."

Kocabıyık'ın İYİ Parti listesinde mesleği "gazeteci" olarak ifade edildi.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR

Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık geçmişinde düğün fotoğrafçısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı. Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı.

İlave Tv kanalı 2018 Mayıs ayında 11 bin abone sayısına ulaştı. Kanalın popülerleşmesi üzerine Türkiye turuna çıkan Kocabıyık ve kanalın kameramanı, 2019'un ilk aylarında 90 bin aboneye sahip oldu. Kanal Ekim 2021 itibarıyla 588 bin aboneye sahiptir. Arif Kocabıyık yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.