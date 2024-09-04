Arina Fedorovtseva ateşi yaktı Fenerbahçeliler ayağa kalktı

Fenerbahçe'de kadın voleybol takımının yıldızı Arina Fedorovtseva yeni sezonda Çin'de oynayacağını duyurmuştu.

Volley News'a açıklamalarda bulunan Rus yıldız, Fenerbahçelileri heyecanlandıran ifadeler kullandı.

Arina Fedorovtseva, 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığını söyledi.

Güzel voleybolcu şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe çok özel bir kulüp. Üç sezon boyunca orada oynadığım için bunu güvenle söyleyebilirim. Yetenekli, hırslı ve güçlü... Ekibimizi böyle tanımlardım. Bunun bir parçası olmaktan ve kendimize belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için arkadaşlarımla birlikte çalışmaktan son derece mutluyum.

Seçimim ilgi ve meraktan kaynaklanıyor. Çin liginde oynama fikrini her zaman büyüleyici bulmuşumdur. Avrupalı oyuncular için kültürden ligin organizasyonuna kadar her şey biraz farklı.

Bu da konfor alanınızdan çıkıp yeni mücadelelere atılmayı daha da teşvik edici hale getiriyor. Shanghai'yi seçtim çünkü şampiyonluğu kazanmayı hedefleyen çok hırslı bir kulüp. Ayrıca güzel şehir de beni cezbetti."

Arina Fedorovtseva'nın yarım sezon Çin'de oynayacağı, sonra da Fenerbahçe'ye döneceği belirtildi.

