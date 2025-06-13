Arjantin basını duyurdu: Galatasaray’a kupa canavarı kaleci

Galatasaray’da Muslera döneminin kapanmasının ardından kalenin emanet edileceği isim için çalışmalar sürüyor. Chelsea’den Djordje Petrovic, Barcelona’da Ter Stegen ve Nice’ten Marcin Bulka’yı gündemine alan sarı-kırmızılılar son olarak Aston Villa’dan ayrılmaya karar veren Emiliano Martinez’i gündemine aldı.

RAKİP MANCHESTER UNİTED

Arjantin basınından TYC Sports'un aktardığı bilgiye göre; her ne kadar kulüpler arasında henüz resmi bir görüşme olmasa da, Galatasaray’ın oyuncunun şartlarını menajerine sorduğu öğrenildi. Ancak Martinez'in önceliğinin Galatasaray değil, Avrupa’nın elit kulüpleri olduğu belirtiliyor. Manchester United’ın da 32 yaşındaki kaleciye ilgisi bulunuyor.

ASTON VİLLA SATIŞA SICAK BAKIYOR

Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle sıkıntı yaşayan Aston Villa, Martinez için gelecek cazip bir teklife olumlu yaklaşabilir. Oyuncunun yüksek maaşından da kurtulmak isteyen İngiliz kulübü, satışla mali açıdan rahatlamayı hedefliyor.

PERFORMANSIYLA HAFIZALARA KAZANDI

Kariyerinde Dünya Şampiyonluğu ve 2 Copa America bulunan tecrübeli eldiven, özellikle 2022 Dünya Kupası finalindeki performansıyla hafızalara kazanmıştı. 2026 Dünya Kupası’nda yine kalede olmak isteyen Martinez, Arjantin Milli Takımı’ndaki yerini korumak için için en uygun tercihi yapmak istiyor.