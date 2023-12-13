Arjantin pesosu, dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edilecek

Arjantin basınında çıkan haberde, hükümetin, pesoyu dolar karşısında yüzde 54 oranında devalüe edeceği ve enerji ile ulaşımdaki sübvansiyonları da azaltacağı bildirildi.

Ülkede dün yaklaşık 365,50 Arjantin pesosu olarak kaydedilen dolar kurunun 800 pesonun üzerini görmesi bekleniyor.

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ciddi mali krizle boğuştuklarını ve bunun aşılması için bir takım önlemleri devreye aldıklarını belirtti.

Caputo, enerji ve ulaşım sübvansiyonlarının azaltılacağını vurgulayarak, "Enerji ve ulaştırmaya yönelik sübvansiyonları azaltacağız. Bugün devlet, sübvansiyonlar yoluyla enerji ve ulaşım fiyatlarını çok düşük tutuyor." ifadesini kullandı.

Ülkeyi "zor günlerin beklediğinin" altını çizen Caputo, "Birkaç ay boyunca özellikle enflasyon açısından daha kötü olacağız. Bu şekilde devam edersek, hiperenflasyona gideceğimizden şüpheniz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Caputo, ülkede yoksulluğun yüzde 40 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, hükümetin, en savunmasız sektörlere yönelik yeni sosyal yardım programları açıklayacağını kaydetti.

IMF'DEN DESTEK

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milei ve ekonomi ekibinin, Arjantin'in önemli ekonomik zorluklarına çözüm bulmak için açıkladığı kararlı tedbirleri memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Georgieva, bunun, istikrarın yeniden sağlanması ve ülkenin ekonomik potansiyelinin yeniden inşası yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Yıllık enflasyonun yüzde 140'a ulaştığı ülkede, hükümetin, bütçe açığını azaltmak amacıyla ulaştırma ve enerjide sübvansiyonları azaltacağı ve bayındırlık işlerinde de ciddi kesintiye gideceği belirtilmişti.

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini, 19 Kasım'da ikinci turda kazanan Javier Milei, 10 Aralık'ta yemin ederek, görevi bir önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'ten devralmıştı.