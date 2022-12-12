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Arjantin Teknik Direktörü'nden flaş Messi açıklaması

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın Hırvatistan'la oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 19:43
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Arjantin Teknik Direktörü Scaloni'den çarpıcı açıklama

Arjantin Teknik Direktörü'nden flaş Messi açıklaması
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Rusya 2018'in finalisti Hırvatistan'ın iyi bir takım olduğuna inandığını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Rakibimiz takım oyununu iyi oynuyor. Belirli bir stilleri var ve bunu değiştireceklerini sanmıyorum. İşleri zorlaştıracaklardır. Bir önceki Dünya Kupası ile kıyaslama yapamayız ama gerçekten iyi bir takım olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Tüm Arjantinli taraftarların umutlu olduğunu dile getiren Scaloni, "Halkımız için oynuyoruz. Arjantinli taraftarlara minnettarız. Buraya gelmenin ne kadar maliyetli olduğunu biliyoruz. Bizden ne beklendiğini biliyoruz. Sahada her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Scaloni, kariyerinin son Dünya Kupası olması beklenen Lionel Messi ile ilgili soruya ise, "Oynamaya devam edip etmeyeceğini, onun futbolunu izlerken keyif almaya devam edip etmeyeceğimizi göreceğiz." yanıtını verdi.

Arjantinli teknik adam, Hollanda maçı sonrasında yaşanan tartışmalar ve kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak da, "İki takım da oynaması gerektiği gibi oynandı. Bazı maçlarda tartışmalar yaşanabilir. Arjantin'in iyi bir kazanan olmadığı fikrine son vermemiz gerekiyor. Kupa Amerika'yı sportmence kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

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