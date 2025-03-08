Arjantin'de şiddetli yağışlar sele yol açtı: Çok sayıda can kaybı var

Kaynak: AA
Arjantin'de şiddetli yağışlar sele yol açtı: Çok sayıda can kaybı var

Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Javier Alonso, basına yaptığı açıklamada, liman kenti Bahia Blanca'da sel felaketinin yaşandığını ve 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Sel sularının çekilmesiyle can kaybının artabileceğine dikkati çeken Alonso, "Şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü biliyoruz ancak ne yazık ki bu sayının artmasından endişe ediyoruz." dedi.

f.webpDevlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Javier Milei’nin planlanan yurt gezilerini iptal ettiğini ve bölgeye yardım ekiplerinin ulaşması için gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ulusal Entegre Risk Yönetimi Sistemi (Sinagir), Bahia Blanca şehri için kırmızı alarm ilan edildiğini ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo da X platformundaki paylaşımında, "Bahia halkının yaşadığı korkunç bir durum. Bu zor zamanda tüm dayanışma ve desteğimizi sunuyoruz. Bölge için ayrılan bütçeyi onayladık. Umarım süreç en kısa sürede düzelir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde şu ana kadar 800'den fazla kişi tahliye edildi.

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