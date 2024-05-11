Arjantin’de tren kazası: 60 yaralı

Kaynak: AA
Arjantin’de tren kazası: 60 yaralı
Arjantin’de meydana gelen tren kazasında 60 kişi yaralandı.

Acil Tıbbi Bakım Sistemi (SAME) tarafından yapılan açıklamada, başkent Buenos Aires'e bağlı Palermo semtindeki bir köprüde ilerleyen trenin park halindeki başka bir trene çarptığı bildirildi.

Kaza bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirilirken 30'u ağır olmak üzere toplam 60 kişinin yaralandığı açıklandı.

Durumu ağır olan bazı yolcular helikopterlerle diğer hastanelere sevk edildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, banliyö treni, bakımı devam eden ve park halindeki trenin vagonlarına çarptı.

Kaza ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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