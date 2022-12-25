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Suç örgütü liderleri Türkiye'ye iade ediliyor

Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 20:55
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Arjantin'de yakalanan suç örgütü liderleri Türkiye'ye iade edilecek

Suç örgütü liderleri Türkiye'ye iade ediliyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıklarını açıkladı.

Yakalanan iki isim çok sayıda suçtan dolayı aranıyordu.

 

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Adalet Bakanlığınca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir."  (AA)

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Yalçın Türk
25.12.2022 21:13
önce yurtiçinde ki ithal mafya babalarını içeri tıksınlar..  
 
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