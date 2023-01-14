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Dünya şampiyonu Arjantin yandı: Soruşturma başlatıldı

FIFA, Dünya Şampiyonu Arjantin'e disiplin soruşturması açtı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:54
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Arjantin'e FIFA soruşturması

Dünya şampiyonu Arjantin yandı: Soruşturma başlatıldı
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18 Aralık'taki final maçından sonra futbolcuların basına konuşmaması, gazetecilere hakaret etmesi disiplin ihlali olarak gösterildi. Kupa töreninden üç saat sonra, Lionel Messi liderliğindeki Arjantinli oyuncular, uluslararası yayın ve yazılı medyaya konuşmak için  resmi görüşme alanına gitmelerine ragmen, gazetecilere hakaret içeren bir marş söylemişti.
Ayrıca, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi olarak aldığı ödülü tahrik amacı olarak sallayan Emiliano Martinez'e de, "saldırgan davranış ve adil oyun ilkelerinin ihlalini" içeren disiplin suçlamaları yöneltildi
FIFA, Arjantin'le ilgili disiplin soruşturması için herhangi bir takvim vermedi.

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