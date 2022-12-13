Messi 25. Dünya Kupası maçıyla tarihe geçti

2022 Dünya Kupası yarı final ilk maçında Arjantin ve Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Arjantin'de maça ilk 11'de başlayan Lionel Messi, kariyerinin 25. Dünya Kupası maçına çıkarken Lothar Matthaus'a ait rekoru egale etti.

Arjantinli yıldız, Hırvatistan karşısında 25. Dünya Kupası maçına çıkarak Lothar Matthaus'a ait Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu ortak oldu.

Milli Takım formasını 176. maçta giyen Messi, Arjantin'le Olimpiyat şampiyonluğu, U20 Dünya Şampiyonası, CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası ve Copa America şampiyonlukları yaşadı.

MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

Arjantinli yıldız, Avustralya maçında attığı golle bir diğer yıldız isim Diego Maradona'yı geride bırakarak milli takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü ikinci oyuncusu oldu.