Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei göreve başladı

Arjantin’de başkanlık seçimini ikinci turda kazanan ülkenin yeni Devlet Başkanı Javier Milei, yemin ederek göreve başladı.

KAYNAK: İHA
Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei göreve başladı

Arjantin’de 19 Kasım’da düzenlenen başkanlık seçimini ikinci turda kazanan ülkenin yeni Devlet Başkanı Javier Milei, yemin ederek göreve başladı. Yemin töreni, Başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre'de düzenlenirken, Milei başkanlık kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in elinden aldı. Görevi devralan Milei, Kongre bahçesinde halka seslendi. Milei, "Bugün, Arjantin için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bugün uzun, üzücü bir çöküş ve gerileme dönemini kapatıyoruz. Ülkemizin yeniden inşası yoluna giriyoruz. Arjantinliler ezici bir çoğunlukla geri dönüşü olmayan değişim arzularını dile getirmişlerdi" dedi.

"Giden hükümet bizi hiperenflasyona doğru yolda bıraktı. Böyle bir felaketin yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanan Milei, enflasyonun kontrol altına alınmaması durumunda yılda yüzde 15 bine ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunarak, bunu ortadan kaldırmak için "dişiyle tırnağıyla mücadele etme" sözü verdi.

Yemin törenine, İspanya Kralı VI. Felipe, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi önemli isimler katıldı.

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KONVOYU DURDURUP KÖPEK SEVDİ

Köpek sevgisiyle bilinen Milei, yemin töreninin ardından kongreden başkanlık sarayı Casa Rosada’ya geçtiği sırada konvoyunu durdurarak, bulunduğu araçtan indi ve sahipsiz bir köpeği sevdi.

Ekonomist ve eski televizyon yorumcusu olan 53 yaşındaki Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak istediğini belirtmiş, ülke ekonomisini düzeltme sözü vermişti. Milei'nin ABD dolarını ülkenin resmi para birimi yapma vaadi halktan büyük destek toplamış, ancak birçok ekonomi uzmanı bunun ekonomik bir felakete yol açacağını ifade etmişti. Yıllık enflasyon oranının yüzde 200’e yaklaştığı Arjantin'de 5 kişiden ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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