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Lionel Messi'den veda sözleri

Arjantin'nin yıldızı Lionel Messi, pazar günü Fransa ile oynayacakları finalin Dünya Kupası'ndaki son maçı olacağını söyledi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 19:52
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Arjantinli yıldız Lionel Messi'den veda sözleri

Lionel Messi'den veda sözleri
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Arjantinli yıldız, gazetecilerin bu konudaki sorularına şu cevapları verdi.

"Evet. Kesinlikle evet. Bir sonrakine kadar çok yıl var ve içinde olacağımı düşünmüyorum.Bu şekilde bitirmek en iyisi.

Bunu başarabildiğim için çok mutluyum. Dünya Kupası kariyerimi son maçımı finalde oynayarak bitirmek.

Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey çok değerli, insanların yaşadıkları ve Arjantin'deki insanların bundan ne kadar zevk aldıkları çok duygusal. 

“Her şeyden çok zevk alıyorum, her maçın üstesinden gelebilecek kadar güçlü hissediyorum. Kolay olmayan uzatmalarda oynamak gibi birçok büyük fedakarlık yaparak geldik."

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