Arka Sokaklar’a sürpriz oyuncu! Ünlü isim Rıza Baba’nın ekibine dahil oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Arka Sokaklar’a sürpriz oyuncu! Ünlü isim Rıza Baba’nın ekibine dahil oldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 20'nci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Emret Komutanım'ın Levent'i, Savaşçı'nın Haydar Bozkurt'u olan Sarp Levendoğlu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Levendoğlu da Rıza Baba'nın ekibine dahil oldu.

Cuma akşamları milyonları Kanal D ekranında buluşturan fenomen yapımda Levendoğlu, Bozo lakaplı polis Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek.

2-sarp-4-3-1573967672.webp

SIRA DIŞI BİR POLİS

Barış Bozoğlu, nam-ı diğer Bozo, Emniyet İstihbarat'ın, özellikle sınır hattında Özel Harekat destekli yürüttüğü gizli operasyonların aranılan ismi olarak hikayedeki yerini alacak. İstanbul'u, ailesini, köklerini geçmişte bırakıp deyim yerindeyse kendisini görevine adayıp arazide operasyondan operasyona koşan, geçmişindeki başka sebeplerden ötürü hiçbir kadınla köklü bir bağ kurmayan Bozo, ekibin aykırı ismi olarak dikkat çekecek. Barış Bozoğlu, sadece kaba güç gerektiren işlerde değil zekasıyla ve anlık çözümleriyle de fark yaratacak.

hh-001.jpg

images.jpg

k.jpg

x1080.jpg

Arka Sokaklar’a sürpriz oyuncu! Ünlü isim Rıza Baba’nın ekibine dahil oldu

Arka Sokaklar’a sürpriz oyuncu! Ünlü isim Rıza Baba’nın ekibine dahil oldu

Son Haberler
Gazeteci Levent Gültekin’den çarpıcı iddia: CHP rehin mi alındı?
Gazeteci Levent Gültekin’den çarpıcı iddia: CHP rehin mi alındı?
Sürücüsüz traktör dönemi başladı! Direksiyonsuz ekim
Sürücüsüz traktör dönemi başladı! Direksiyonsuz ekim
İsrail ile Mısır arasında dev anlaşma! 35 milyar dolarlık gaz ihracatı
İsrail ile Mısır arasında dev anlaşma! 35 milyar dolarlık gaz ihracatı
Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...
Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...
Uykunun şifresi çözülüyor! Gizem aydınlanıyor
Uykunun şifresi çözülüyor! Gizem aydınlanıyor