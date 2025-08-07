Arka Sokaklar’a sürpriz oyuncu! Ünlü isim Rıza Baba’nın ekibine dahil oldu

Cuma akşamları milyonları Kanal D ekranında buluşturan fenomen yapımda Levendoğlu, Bozo lakaplı polis Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek.

SIRA DIŞI BİR POLİS

Barış Bozoğlu, nam-ı diğer Bozo, Emniyet İstihbarat'ın, özellikle sınır hattında Özel Harekat destekli yürüttüğü gizli operasyonların aranılan ismi olarak hikayedeki yerini alacak. İstanbul'u, ailesini, köklerini geçmişte bırakıp deyim yerindeyse kendisini görevine adayıp arazide operasyondan operasyona koşan, geçmişindeki başka sebeplerden ötürü hiçbir kadınla köklü bir bağ kurmayan Bozo, ekibin aykırı ismi olarak dikkat çekecek. Barış Bozoğlu, sadece kaba güç gerektiren işlerde değil zekasıyla ve anlık çözümleriyle de fark yaratacak.