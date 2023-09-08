Arkadaşına sinirlendi öfkesini polisten çıkarttı

Eskişehir’de bir olaya müdahale eden polislere küfür ve hakaret ederek tehditler savuran kadın, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Arkadaşına sinirlendi öfkesini polisten çıkarttı

Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta, sevgili oldukları iddia edilen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgilenen ekipler, tartışma yaşayan şahısların mukavemeti ile karşı karşıya kaldı. Taraflardan birisinin polislere ve bekçilere küfür, hakaret ve tehdit dolu sözleri, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından ekiplere mukavemet göstererek küfür ve hakaret eden kadın hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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