Arkadaşına ulaşamayınca ekipleri seferber etti! Genç kız gözyaşları içinde bekledi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’da arkadaşından haber alamayan genç kız, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Demir kapı kesilerek içeri giren ekipler, genç kızı uyurken buldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3067 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerden itibaren aramalara cevap vermeyen arkadaşı Nazik T.'ye ulaşamayan genç kız, arkadaşının oturduğu daireye gitti. Kapıyı ısrarla çalmasına rağmen arkadaşına ulaşamayan genç kız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla verilen adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DEMİR KAPI KESİLDİ

Adrese gelen ekiplerin de genç kızdan yanıt alamaması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip demir kesme makası ile balkon demirini kesti. Balkon kapısının demirinin kesilmesinin ardından içeriye giren polis ve itfaiye ekipleri Nazik T.'yi uyurken buldu. Gözyaşları içinde ekiplerin çalışmasını izleyen genç kızın arkadaşı polis ekibine "İçeride mi, ne olmuş" diye sorarak Nazik T.'nin sağlık durumunu sordu. Herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrılırken, genç kız ise uyanan arkadaşının yanına gitti.

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