Arkadaşını korumak isterken arkadaşının eski sevgilisi bıçakladı

Antalya'da bir güvenlik görevlisi, korumak istediği arkadaşı Papatya K.'nın eski sevgilisi Metin A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

Bekir Kılıç (48), Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Papatya K. ile birlikte sohbet ederken Metin A. aniden ortaya çıktı. Metin A., Papatya K.'ye saldırmaya başladığında, Bekir Kılıç araya girmeye çalıştı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve Metin A., Kılıç'ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Polis ve ambulans ekipleri olay yerine çağrıldı. Sağlık ekipleri, Bekir Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kılıç'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin A.'yı suç aleti olarak kullanılan bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Polis kayıtlarına göre, Papatya K. ile Metin A. arasında daha önce 21 Nisan'da bir darp olayı yaşanmış ve bu konuda polis merkezinde işlem yapılmıştı.