Arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü

Olayın şüphelisi İsa H., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

24 Temmuz’da Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsa H., arkadaşının evinde ruhsatsız tabancasını gösterdiği sırada silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Mehmet Yeşil’in 7 yaşındaki oğlu Zekariye Yeşil’e isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri, İsa H. ile evde bulunan Ahmet D. ve Ömer B.’yi gözaltına aldı.

İsa H.’nin ifadesinde, silahın kendi elindeyken ateş aldığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa H., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.