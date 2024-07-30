Arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü

Kaynak: İHA
Arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yeni aldığı ruhsatsız tabancayı arkadaşına gösterirken kazara ateş alması sonucu 7 yaşındaki Zekariye Yeşil hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi İsa H., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

24 Temmuz’da Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsa H., arkadaşının evinde ruhsatsız tabancasını gösterdiği sırada silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Mehmet Yeşil’in 7 yaşındaki oğlu Zekariye Yeşil’e isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri, İsa H. ile evde bulunan Ahmet D. ve Ömer B.’yi gözaltına aldı.

İsa H.’nin ifadesinde, silahın kendi elindeyken ateş aldığı öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa H., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son Haberler
Sokak röportajında isyan etti: 'Yürüyen GBT'yim' Video
Sokak röportajında isyan etti: 'Yürüyen GBT'yim'
9'u çocuk 16 düzensiz göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
9'u çocuk 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yumruk yumruğa kavga eden kangurular Video
Yumruk yumruğa kavga eden kangurular
Olimpiyatların dördüncü gününde de altını bulamadık Spor
Olimpiyatların dördüncü gününde de altını bulamadık
Altın piyasası hareketlendi. Rekora koşuyor Ekonomi
Altın piyasası hareketlendi. Rekora koşuyor
Deniz kenarında video çekmek isteyen genç kadının önüne adam düştü Video
Deniz kenarında video çekmek isteyen genç kadının önüne adam düştü
Çivril’deki yangında 8 hektar alan zarar gördü Yerel Haberler
Çivril’deki yangında 8 hektar alan zarar gördü