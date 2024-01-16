Arkasında dolaşmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Arkasında dolaşmak deyimi ne anlama geliyor?
Arkasında dolaşmak deyimi ne anlama gelir? Arkasında dolaşmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Arkasında dolaşmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işi sonuca bağlamak için o şeyle ilgili yerlere giderek görüşme fırsatı aramak, onların yardımını sağlamak anlamında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Bir işi takip etmek, bitirmek için uğraşmak, çaba sarf etmek anlamlarını taşır.

O iş için gerekli tüm donelerin araştırılması için uğraşmak anlamına gelir.

ARKASINDA DOLAŞMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Şu üniversiteyi bitirmek için az mı dolandım hocam sizin peşinizde, hatırlıyor musunuz?"

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