Bir oyuncunun kitapevine sığınmasıyla gelişen olaylar. 'Kitaplar' Rize'de sahne alıyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yağmurcu" ve "Ölüm Tuzağı" adlı oyunların yanı sıra, sezonun ilk yeni oyunu "Yalancı"nın ardından, sezonun ikinci yeni oyunu olan "Kitaplar" ile sahne almaya devam ediyor. Oyun, Amerikalı gizem yazarı Stuart M. Kaminsky tarafından 2009'da vefat ettiğinde 75 yaşındayken yazılmıştır. Oyun, Ekin Tuncay Turan tarafından dilimize çevrilirken, yönetmen yardımcılıklarını Sıla Ömeroğlu ve Gürkan Erarslan üstlendi. Bilge Emin'in başarıyla yönettiği "Kitaplar" oyununun nefis dekor tasarımını Mustafa Mahdum gerçekleştirdi.

"Kitaplar"ın kostüm tasarımı Elif Çakanlı Kurtoğlu, müziği Onur Ermez, ışık tasarımı Nihat Bahar ve hareket düzeni ise Ayşegül Erkutay'a aittir. Oyunun asistanlıklarını Gülşah Canbakal, Deha Beşyıldız ve Eser Cebecioğlu yaparken, bu akşam ve yarın akşam Rize'de sahne alacak olan gizemli polisiye oyunun kadrosunda Kondüvit Zafer Karaoğlu, ışık kumanda Adem Eroğlu, suflör Aynur Yılmaz, kadın terzi Ayça Başar, erkek terzi Sezgin Özcan, perukacı Kerem Uzun, aksesuar sorumlusu Ali Boran, dekor sorumluluklarını ise Barış Çolak ve Gürkan Özcelep bulunmaktadır.

Oyun, bir soyguncunun bir kitapevine sığınmasıyla başlar ve ilerleyen süreçte oldukça merak uyandıran olaylar örgüsüyle "Suçlu kim?" sorusuna cevap arar. Oyunun castında Gürkan Erarslan ve Elif Epcimoğlu Brian ve Maddy karakterlerini canlandırırken, diğer karakterleri Güliz Oktar Altay (Betty), Faik Gürbüzlü (Christopher), Durulcan Yaman (Roger Edmonds / Palyaço), Gülşah Canbakal (Claudia), Deha Beşyıldız (Eddie), Eser Cebecioğlu (Polis), Aybüke Yılmaz Kurt (Kadın) şeklinde yer alıyor.

Büyük oyun olarak 1 saat 20 dakika süren tek perdelik "Kitaplar" bu akşam Rize'deki İsmail Kahramen Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak. Sahne amirliği görevini ise yarın akşam aynı salonda gerçekleşecek olan polisiye oyun için Erkan Akçelik üstleniyor. Bugün ve yarın akşam sergilenecek olan bu oyun için biletlerin tükenmekte olduğu belirtiliyor.

Söz konusu oyun, bu hafta içerisinde de, üst üste iki akşam Doğu Karadeniz'in başka bir il olan Ordu'da sahneleneceği bildirildi.