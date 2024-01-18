Arkasını sıvamak deyimi ne anlama geliyor?

Arkasını sıvamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişiye iltifat etmek, sevmek, okşamak, övmek, bir kişiyi bu yolları kullanarak bir şeye ikna etmek, onu bir şeye sevk etmek anlamlarında kullanılan bir deyimdir.

Bir kişinin övülmesi, yaptığı işin takdir edilmesi ve onu daha iyi işler yapması için teşvik etmek amaçlarıyla da kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

ARKASINI SIVAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İşçinin arkasını sıvarsan daha çok isteyerek ve daha verimli çalışır."