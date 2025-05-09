'Armut gibi geziyor' diyen Yılmaz Özdil'e Özgür Özel'den yanıt! 'O geri vitesi yedirirler adama'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında İstanbul’da uğradığı saldırı sonrası gazeteci Yılmaz Özdil’in kendisine yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Özel, Özdil’in “armut gibi geziyor” ifadesine yanıt verirken, Sözcü TV ekranlarında bu sözlerin yayınlanmasına da tepki gösterdi.

SALDIRGANIN SABIKASI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da saldırıya uğrayan Özgür Özel, yaşanan olayla ilgili ilk kez canlı yayında konuştu. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun daha önce iki çocuğunu öldürmekten dolayı 16 yıl cezaevinde kaldığı ve olayın ardından gözaltına alınıp tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı.

“ARMUT GİBİ GEZİYOR” SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV ekranlarında saldırıya dair yaptığı yorumda, güvenlik zafiyeti olmadığını savunmuş ve parti liderlerinin kalabalıklar içinde “rüzgar yaparak gezmeyi” tercih ettiğini belirtmişti. Özdil’in CHP lideri için kullandığı “Böyle armut gibi geziyor” ifadesi ise dikkat çekmişti.

ÖZEL: “O GERİ VİTESİ YEDİRİRLER ADAMA”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Özdil’e yanıtını yine Sözcü TV ekranlarından verdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bir cenaze var. Ben cenazenin önüne geçtiğime utanıyorum. Benim eşimin evi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar. Her şeyi çok bilen kahraman abi, ‘Özgür Özel geri vites mi yapıyor?’ diyor. O Özgür Özel geri vites yaptı diyor, o geri vitesi yedirirler adama. Elini boş yollamayın diyor. Bir kişinin ismimi söylemek yerine hakaretamiz şeyler söyleyip burada koltukta oturabiliyor. Uyarılsın, bir şey söylensin ya! O dediğiniz eleştiriyi yapan adam o bir kişi yaptı. O bir kişinin hakaretiyle birileri hareketlenmeye çalıştı. O kişi onu hangi çatı altında yaptıysa, o çatı bir ülkenin ana muhalefet liderine adı yerine o kişinin kendi taktığı lakapla hitap etmesine susuyorsa, ben bir şey demiyorum.”

YILMAZ ÖZDİL'DEN CEVAP: “AŞKIMIZ SEBEPSİZ DEĞİL”

Özgür Özel’in açıklamaları sonrasında gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yanıt verdi. Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim. Unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var. Aşkımız sebepsiz değil yani.”