Denizde dalga paniği: Tekneler alabora tehlikesi yaşadı

Arnavutköy Karaburun'da limana yanaşmaya çalışan balıkçı teknesi aşırı rüzgar nedeni ile oluşan dev dalgalar arasında zor anlar yaşadı.
Küçük teknenin yardımına gelen daha büyük boydaki tekne de dalgalarla savruldu.
Dalgaların savurarak götürdüğü küçük tekne kıyıda karaya oturdu.
Diğer tekne ise alabora olmaktan kurtulduktan sonra kıyıdan uzaklaştı.
Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.
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