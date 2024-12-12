Arnavutköy'de iki grup arasında silahlı çatışma

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy'de Boğazköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye arabayla gelen iki grup birbirine ateş açtı. Bir süre sonra şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden kaçarken çevredeki araçlara da zarar verdi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde olay yerinde 70'ten fazla boş kovan bulurken çatışmanın ardından ev ve araçların isabet alarak zarar gördüğü tespit edildi.

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ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Gece saatlerinde yaşanan iki grubun silahlı çatışması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta buluşan iki grubun araç içerisinden birbirine ateş ettiği, daha sonra kaçarken sokaktaki diğer araçlara zarar verdiği görülüyor.