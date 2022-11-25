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Arnavutköy’de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de bir otomobil, trafikte kendisini sıkıştıran araçtan kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:35
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Arnavutköy’de trafik kazası: 2 yaralı

Arnavutköy’de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
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İstanbul Arnavutköy’de kendisini sıkıştıran araçtan kaçmaya çalışırken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza saat 08.20 sıralarında Arnavutköy Baklalı Mahallesi Tayakadın-Yassıören Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre 34 CJV 393 plakalı otomobil sürücüsü S.S., trafikte kendisini sıkıştıran araçtan kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri aşarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü S.S. ve yolcu K.S.’yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor. Hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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