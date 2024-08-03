Arnavutköy’de vatandaşlar denizde patlamamış havan mermisi buldu

Kaynak: İHA
Arnavutköy’de vatandaşlar denizde patlamamış havan mermisi buldu

İstanbul Arnavutköy sahilde yüzen vatandaşlar, denizde patlamamış havan mermisi buldu.

İstanbul Arnavutköy sahilde yüzen vatandaşlar, denizde patlamamış havan mermisi buldu. Jandarma ekipleri müdahale ederek havan mermisi olay yerinden kaldırıldı.
Arnavutköy Yeniköy Sahili’nde öğle saatlerinde denize girenler patlamamış bir havan mermisi ile burun buruna geldi. Vatandaşlar tarafından karaya çıkarılan havan mermisi, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri, incelemeleri sırasında sahili ve çevresini vatandaşların girişine kapattı.

Havan mermisi daha sonra ekiplerce sahilden çıkarıldı. olay yerinden kaldırıldı. Ancak jandarma giriş yasağının bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

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