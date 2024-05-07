Arnavutluk'un başkenti karıştı. Muhalefet belediyeyi bastı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefetten Belediye Başkanı protestosu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması" talebiyle protesto düzenlendi.

Arnavutluk Demokratik Partisi ve Özgürlük Partisinin çağrılarıyla toplanan gruplar, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını istedi, protesto gösterisi yaptı.

Gruplar halinde Tran Belediyesi önünde toplanan göstericiler binaya molotof kokteyl ve sis bombası atarak eylem yaptı. Bu sırada belediye binasında ufak çaplı yangın çıktı.