Arpa hasadı kontrolleri başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arpa hasadı kontrolleri başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde başlayan arpa hasadında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün kaybını önleme suretiyle hasat kontrollerine başladı.

Babaeski ilçesinde arpa hasadı başlamasıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de harekete geçerek kontrollerini yoğunlaştırdı.

Ürün kaybının en aza indirilmesinin hedeflendiği kontrollerde özellikle biçerdöver hasat kontrolleri sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama kapsamında, Babaeski ilçesinde başlayan arpa hasat kontrolleri devam ettiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, biçerdöver ve hasat dane kontrolleri ile belge kontrollerinin de yapıldığı belirtildi.

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