Arpa tarlası alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Arpa tarlası alevlere teslim oldu

Konya, Kulu'da bir arpa tarlası yangın nedeniyle zarar gördü.

Konya'nın Kulu bölgesindeki bir arpa tarlasında meydana gelen yangın, Fevziye Mahallesi'ndeki Öz mevkii sakinlerini tedirgin etti. Bayram Miroğlu'nun sahibi olduğu tarlada çıkan yangın, elektrik hatlarından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddiaları arasında, olgunlaşmak üzere olan arpa mahsulünü tehdit etti.

Olay yerine hızla yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını başarıyla söndürdü. Ancak yangın, yaklaşık 8 dekarlık verimli araziye zarar verdi. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

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