Arpa yüklü TIR'daki 40 kilo uyuşturucuyu 'Pars' yakaladı

OSMANİYE'de, polisin uygulama noktasında durdurduğu arpa yüklü TIR'ın çekici bölümünde, narkotik köpeği `Pars´ ile yapılan aramada 40 kilo skunk ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Arpa yüklü TIR'daki 40 kilo uyuşturucuyu 'Pars' yakaladı

Osmaniye'de arpa yüklü TIR durduruldu. Narkotik köpeği Pars'ın destek verdiği aramada 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşılan M.N.K.'nin kullandığı arpa yüklü TIR, otoyolda oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın kupa kısmında, streç filmlere sarılı 40 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü M.N.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

kopekkak55566.jpg

kopekkakakka6667.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Hande Yener Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi Magazin
Hande Yener Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi
Halil Konakçı Diyanet'e solucan omurgalı dedi. Hatay Fransa'da kalsaydı demişti Güncel
Halil Konakçı Diyanet'e solucan omurgalı dedi. Hatay Fransa'da kalsaydı demişti
Çin'de 10 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi Güncel
Çin'de 10 bölgede sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi
BRICS'e kabul edilen petrol devleri topluluğun gücüne güç kattı Ekonomi
BRICS'e kabul edilen petrol devleri topluluğun gücüne güç kattı
Kahramanmaraş’ta deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta deprem
FETÖ'nün eski sağ kolu 5 cinayetin resmen katilini açıkladı: Kendi köşesinde itiraf etti Güncel
FETÖ'nün eski sağ kolu 5 cinayetin resmen katilini açıkladı: Kendi köşesinde itiraf etti
Borcu olanlar dikkat: SGK son tarihi duyurdu! Ekonomi
Borcu olanlar dikkat: SGK son tarihi duyurdu!