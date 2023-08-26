Arpa yüklü TIR'daki 40 kilo uyuşturucuyu 'Pars' yakaladı

Osmaniye'de arpa yüklü TIR durduruldu. Narkotik köpeği Pars'ın destek verdiği aramada 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşılan M.N.K.'nin kullandığı arpa yüklü TIR, otoyolda oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın kupa kısmında, streç filmlere sarılı 40 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü M.N.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.