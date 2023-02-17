Arsenal depremzedelere yardım gönderdi. Neler var neler

İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Arsenal, depremzedeler için Türkiye'ye yardım malzemesi gönderdi.

Arsenal Vakfı Başkanı Freddie Hudson'ın bin 500 adet profesyonel uyku tulumu, kışlık giysi, mont, rüzgar çadırları ve normal çadırlardan oluşan iki TIR yardım malzemesini Turkish Cargo'nun Londra'daki ofisine teslim ettiği belirtildi.

Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Türk Hava Yolları Londra Müdürü Celal Baykal'a teslim edilen yardım malzemeleri kargo uçağı ile Adana'ya ulaştırılacak.