Arsenal, Fulham ile berabere kalarak fırsat tepti

Arsenal, Premier Lig'deki zirve yarışında Liverpool ile aradaki puan farkını azaltma şansını Fulham karşısında değerlendiremedi. Craven Cottage'daki mücadelede son dakikada Saka’nın attığı gol, Gabriel Martinelli’nin ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fulham, 11. dakikada Raul Jimenez’in golüyle öne geçti. Kenny Tete’nin sağ kanattan gönderdiği isabetli pasla buluşan Jimenez, dar açıdan David Raya’yı mağlup etti. İlk yarıda Arsenal, Fulham savunmasını aşmakta zorlandı ve yalnızca bir isabetli şut üretebildi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Arsenal, 51. dakikada köşe vuruşundan kazandığı organizasyonla eşitliği sağladı. Kai Havertz’in arka direğe yaptığı kafa vuruşunu William Saliba tamamladı. Bu gol, Arsenal’in 2023-24 sezonunda köşe vuruşlarından attığı 23. gol oldu ve Nicolas Jover’ın antrenmanlardaki set oyunlarına verdiği önem bir kez daha ön plana çıktı.

FULHAM ZORLU HAFTAYI BAŞARIYLA NOKTALADI

Fulham, geçtiğimiz hafta Wolverhampton karşısında aldığı 4-1’lik yenilginin ardından Tottenham ve Brighton gibi güçlü rakiplere karşı sergilediği etkili oyunla moral buldu. Brighton’ı 3-1’lik skorla mağlup eden Fulham, Arsenal karşısında da dirençli savunması ve kontra ataklarıyla dikkat çekti.

Fulham Teknik Direktörü Marco Silva, Brighton maçına göre yaptığı dört değişiklikle sahaya çıktı. Raul Jimenez ve Kenny Tete’nin oyuna dahil olması, Fulham’a hücumda hareketlilik kazandırdı. Özellikle Tete’nin, ilk dokunuşunda Jimenez’e yaptığı asist, Fulham’ın gol yollarındaki verimliliğini gösterdi. Fulham, bu zorlu haftadan toplam beş puan çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

ARSENAL LİDERLİK ŞANSINI KAÇIRDI

Arsenal için maç, lider Liverpool ile puan farkını kapatma adına büyük bir fırsattı. Ancak Fulham’ın disiplinli savunmasını aşmakta zorlanan Mikel Arteta’nın ekibi, rakip kalede yeterince etkili olamadı. Maç boyunca yalnızca dört isabetli şut atan Arsenal, son bölümlerdeki baskısına rağmen galibiyet golünü bulamadı.

Liverpool’un Everton ile oynayacağı Merseyside derbisinin ertelenmesi, Arsenal için puan farkını dört puana indirme şansı sunmuştu. Ancak alınan beraberlikle Arsenal, Liverpool’un altı puan gerisinde kaldı ve bir maç fazlası oynadı.

Bu sonuçla Arsenal, liderlik yarışında önemli bir fırsatı kaçırırken, Fulham hem defansif disiplini hem de kontra ataklardaki etkinliğiyle dikkat çekti. Fulham taraftarları, zorlu maç takvimini başarıyla tamamlayan takımlarından memnun kaldı.