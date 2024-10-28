Arsenal-Liverpool maçı sonrası olay olacak sözler: Mourinho'ya dönüşmeye başladı

İngiltere Premier Ligi'nde dün akşam Arsenal ile Liverpool, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı.

BİR PUANA RAZI OLDULAR

İlk yarının son anlarında Merin ile skoru 2-1'e taşıyan Arsenal ilk 45 dakikayı önde kapattı. İkinci yarıda Arsenal daha çok savunmada kalırken Liverpool 81. dakikada Salah'ın golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

CARRAGHER'DAN ÇARPICI İFADELER

Mücadelenin ardından İngilizlerin efsane oyuncularından Jamie Carragher maçı yorumlarken ilginç açıklamalara imza attı.

Roy Keane ile birlikte Sky Sports'ta maçı yorumlayan Carragher şunları söyledi:

'MOURINHO'YA DÖNÜŞÜYOR'

"Arsenal'i izlemenin ilginç yanı, ki bunu uzun zamandır düşünüyordum, Mikel Arteta, Pep Guardiola ile çalıştığı için onun bir Pep Guardiola öğrencisi olduğunu düşünüyorduk. Ancak son 15 yılın en başarılı iki menajerini düşünürseniz, Pep Guardiola ve burada Jose Mourinho var."

"Mikel Arteta yavaş yavaş Jose Mourinho tipi bir teknik direktöre dönüşüyor. Kimse bunun olacağını gerçekten düşünmüyordu. Bugün ikinci yarıda geri çekildiler."