Arsenal, Manchester City karşısında puanı uzatmada kurtardı

Manchester City mücadelesinin son bölümüne geride giren Arsenal, 90+3. dakikada bulduğu golle 1 puanı aldı.

Premier Lig'in 5 haftasında Arsenal, Manchester City'i konuk etti.

Manchester City, 9. dakikada yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın golüyle öne geçti. Haaland'ın pasıyla başlayan kontra atakta Tijjani Reijnders hızla rakip ayrı sahayı geçti ve sağdan koşu yapan Norveçli yıldızı gördü. Ceza sahasına girdikten sonra kaleci Raya ile karşı karşıya kalan Haaland ağları havalandırdı.

Ev sahip ekip uzatma dakikalarında mağlubiyetten kurtuldu. 90+3. dakikada kendi yarı sahasının ortalarında topla buluşan Eberechi Eze, meşin yuvarlağı havadan pasla defansın arkasına koşu yapan Gabriel Martinelli'ye gönderdi. Ceza sahasına giren Martinelli aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

