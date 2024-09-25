Arsenal savunmasında kriz: Williamson yok!

Gunners lakabıyla da anılan Arsenal Kadın Takımı, Hacken ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ikinci turunun ikinci ayağında savunma oyuncusu Leah Williamson'dan yoksun kalacak. Williamson, antrenmanda geçirdiği bir kaza sonucu baş dönmesi yaşadığı için sağlık protokolleri gereği maçta forma giyemeyecek.

Williamson, ayrıca Arsenal'ın Women's Super League (WSL) sezonunun açılış maçı olan Manchester City karşılaşmasını da kaçırmıştı. Bu mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Gunners, Hacken ile oynadığı ilk maçta 1-0'lık bir mağlubiyet alarak zorlu bir durumla karşı karşıya kalmıştı.

Williamson'ın yokluğunda, takımın savunmasını Lotte Wubben-Moy ve Laia Codina'nın üstlenmesi bekleniyor. Wubben-Moy, İngiltere milli takımında Williamson ile birlikte oynamış bir isimken, Codina geçtiğimiz yıl İspanya ile Dünya Kupası’nı kazandı.

Arsenal menajeri Jonas Eidevall, Williamson'ın durumu hakkında bilgi vererek, "Leah'nın sakatlığı hakkında henüz net bir zaman dilimi yok. Bu durum, sağlık ekibimizin rehberliğinde ilerliyor. Daha fazla bilgiye sahip olduğumda bunu paylaşacağım" dedi.

Ayrıca, Eidevall, Lina Hurtig’in de belirsiz bir sakatlık nedeniyle hala kadroda yer almadığını ancak antrenmanlara döndüğünü açıkladı. Steph Catley'nin de antrenmanı kaçırdığı ve maçta oynayamayacağı belirtildi. Eidevall, "Eğer gruplara katılamazsak, bunu bir başarısızlık olarak değerlendiririm. Gruplara geçmemiz gerekiyor" diye ekledi.

Arsenal, bu zorlu karşılaşmadan galip gelerek bir üst tura çıkmak istiyor.

LEAH WİLLİAMSON KİMDİR?

Leah Williamson, 29 Mart 1997'de Milton Keynes, İngiltere'de doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Arsenal Kadın Takımı'nın ve İngiltere Kadın Millî Takımı'nın savunma oyuncusu olarak tanınmaktadır. Genç yaşta Arsenal altyapısına katılan Williamson, 2014 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak takıma girmiştir.

Hızla gelişen yetenekleri ve liderlik özellikleri ile dikkat çeken Williamson, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'nin kaptanı olarak tarihi bir şampiyonluk yaşadı. Oyuncu, futbol zekası ve defansif becerileri ile tanınmaktadır. Ancak son dönemlerde geçirdiği sakatlıklar nedeniyle bazı önemli maçları kaçırmıştır. Arsenal ve İngiltere kadrosundaki etkileyici performansı ile kadın futbolunun yükselen yıldızlarından biri olarak kabul edilmektedir. Leah Williamson, genç yaşına rağmen sahada üstlendiği rol ve sorumluluklarla dikkat çekmektedir.